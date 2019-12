Romina Power assente ai funerali di mamma Jolanda | il motivo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La morte delladi Al Bano Carrisi, la signora, ha gettato nello sconforto l’intera famiglia del cantante.Ottimo si è spenta all’età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco a causa di complicanze dovute all’età. Al Bano ha appreso la notizia mentre si trovava all’estero ed è rientrato immediatamente, dopo la telefonata del fratello. Anche la ex nuora di, è rimasta molto scossa da questa notizia. Le due erano molto legate e la ex signora Carrisi ha subito voluto lasciare un messaggio sui social in suo onore.ha pubblicato su Instagram due scatti con la signorae scritto: “, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”. Poi, in un post successivo che la ritrae ancora con ladi Al Bano: “Così per sempre. Non si ...

