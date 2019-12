Romina Power assente ai funerali della mamma di Al Bano | i motivi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’ex moglie di Al, ha dedicato un post a donna Jolanda, la sua ex suocera a cui era rimasta molto legata. La cantante ha dichiarato che sarebbe stataaidonna, e ha spiegato i: idi AlGrandealle esequie di donna Jolanda,di Al, è stata proprio la famosa ex moglie del cantante di Cellino San Marco. A svelarlo è stata la stessa, che in questi anni è rimasta molto attaccata all’ex suocera, e che ha detto di non poter essere alle esequie per problemi fisici. “Avevo programmato di passare il compleanno diYolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma non il suo funerale oggi, no. Sono vari iper cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”, ha fatto sapere ...

