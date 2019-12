Romina Carrisi | Nonna Jolanda? Donna incredibile | le ho sempre voluto bene fino

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai1 ha intercettato, all'ingresso della camera ardente di Cellino San Marco, dove familiari, amici, conoscenti e fan sono accorsi, in massa, per dare l'ultimo saluto a mamma, la giovaneJr, figlia di Al BanoPower che, in poche significative parole, hadare il suo commosso addio all'amatissima: ", le hoall'ultimo" 11 dicembre 2019 11:49.

WEBTVSTUDIOS : RT @gossipn60139485: Albano Carrisi fa una pazzia per Romina Power: il gesto durante un concerto | Controcopertina ? - PrimaStampa_eu : Al Bano, muore la mamma Jolanda: lutto in casa Carrisi, 'Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno', pa… - MauGandolfi : RT @andreapomella: Per spiegare il mondo, partiamo da un tema filosofico costante nella storia umana: la felicità. Se su Google scriviamo… -