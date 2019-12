Roma | morto il pedone investito da un mezzo dell’Ama

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Era giunta alle prime ore del mattino la notizia di un uomo di 85 anni che si trovava nella periferia est di, intorno alle 9, quando è stato travolto da un camion Ama. Dapprima la notizia, riportata da alcune fonti locali, circa un suo presunto ricovero in ospedale in prognosi riservata, ora il drammatico aggiornamento sul suo decesso.investe un 85enne Un drammatico incidente sfociato in tragedia. Erano circa le 9 di questa mattina in via Casilina 1814, nel quartiere Finocchio di, nella periferia est. Ancora non chiara la dinamica dell’accaduto, certo solamente il triste epilogo. Un uomo di 85 anni sembra stesse attraversando la strada non lontano da casa quando, all’improvviso, è stato travolto da un camion, società attiva nei servizi ambientali della Capitale, alla cui guida si trovava un un uomo di 35 anni,no. 85enne...

Avvenire_Nei : Roma, al Pigneto i 37 mila nomi di chi è morto per arrivare in Europa - Agenzia_Ansa : Morto il pedone investito da un mezzo #Ama a #Roma. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti d… - Corriere : Morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz -