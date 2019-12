Roma | Kalinic non convince È nuova caccia al “vice Dzeko”

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)non ha convinto la dirigenza. Petrachi torna alla carica di un vice Dzeko. Ecco i nomi sul taccuino del direttore sportivo Nikola, arrivato allain estate, non ha convinto nei suoi primi mesi giallorossi. Complici anche degli infortuni, l’ex Atletico Madrid è attualmente a secco di gol e con pochissime presenze. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, Petrachi torna alla ricerca di un vice Dzeko. Nel taccuino del direttore sportivo i nomi che spiccano maggiormente sono quelli di Mariano Diaz e Moise Kean. Leggi su Calcionews24.com

