Riverdale 4X09 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'episodio di Riverdale va in onda sulla The CW mercoledì 11 dicembre 2019. L'episodio si intitola Chapter Sixty-Six: Tangerine, che tradotto significa letteralmente "Capitolo sessantasei: Mandarino". Si tratta del mid-season finale prima della pausa invernale che si prende la serie. La breve sinossi rilasciata dall'emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Dopo aver dichiarato guerra a suo padre, Veronica recluta un'arma segreta contro di lui. Archie e FP si uniscono per porre fine al regno di Dodger, mentre Betty e Charles indagano su una serie di attacchi contro la ragazza Cooper. Nel frattempo la ricerca di Jughead per scovare suo nonno porta ad altre ...

