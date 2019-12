Rivelo 2 | dal 19 dicembre in prima serata su Real Time | tra gli ospiti anche Luca

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come vi abbiamo già annunciato in antea fine novembre, da giovedì 19Lorella Boccia sbarca incon la seconda stagione di, in onda su(canale 31 del digitale terrestre). La showgirl torna al timone della trasmissione che mette a nudo personaggi dell'attualità e dello spettacolo, con interviste confidenziali che mirano a mostrare al pubblico i lati inediti del successo. Undici gli appuntamenti della seconda edizione del programma, promossa in palinsesto e arricchita nel numero delle puntate, durante le quali si confronterà con donne e uomini dello showbiz italiano. Tra gligià annunciati, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, Yari Carrisi, Stefano Bettarini, Aida Yespica e Cecilia Rodriguez, che farà da apripista. Ma Tvblog ruba il ruolo di rivelatore a Lorella Boccia ed è in grado di anticiparvi il nome di un altro ...

bocciaofficial : -9 alla nuova stagione di #Rivelo!! ?? Nel nuovo numero di @tvsorrisi vi svelo un po’ di novità sul programma (e non… - svilupp : Bari, rivelò segreto d'ufficio al preside di facoltà frequentata dal figlio: condannato pm - massimoneri90 : Bari, rivelò segreto d'ufficio al preside di facoltà frequentata dal figlio: condannato pm -