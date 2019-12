Ritratto di Signora | il Klimt rubato non si era mai mosso

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)di, ilnon si era maiIl 9 Febbraio 1997 ildi, celebre opera di Gustav, scompare misteriosamente. Le ipotesi sugli autori del misfatto si moltiplicano, dalle più classiche alle più stravaganti. Ventidue anni dopo, si scopre che in realtà il quadro non aveva percorso molta strada. Scomparso nel 1997 da Piacenza Tutto fa pensare chedi, realizzato tra il 1916 e il 1918 dal pittore viennese Gustav, sia ritornato alla luce. La notizia del ritrovamento del quadro, diffusasi in queste ultime ore, non è ancora ufficiale: l’opera deve passare al vaglio della valutazione di autenticità degli esperti. Ma sembra proprio che il dipinto non si sia maida Piacenza, anzi: dalla stessa Galleria Ricci Oddi, da dove era scomparso il 9 Febbraio di ventidue anni fa. La Galleria, allestita nel 1931 per ...

