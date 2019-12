Risultati Champions League – Vincono le due di Madrid | bene anche Bayern e PSG | le

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Torna la competizione europea per club più importante, la. Si gioca la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Si decide tutto negli ultimi novanta minuti, o dentro o fuori. La Juventus è già tranquilla. I bianconeri sono qualificati e primi del girone. Successo per il Napoli, 4-0 contro il Genk e pass per gli ottavi di finale, chiude il girone al primo posto il Liverpool che ha vinto contro il Salisburgo. Clamorosa eliminazione dell’Ajax che ha perso davanti al pubblico amico contro il Valencia. Tris del Benfica e successo del Chelsea, ok il Dortmund e con il brivido il Lione. Nella serata di mercoledì, successi esterni per City e Atalanta, che entra nella storia. Gare delle 21: tutto facile per le big già qualificate.(sul Tottenham), Real, PSG, Juve. L’Atletico regola la Lokomotiv e passa agli ...

