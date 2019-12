RILEGGI LA DIRETTA – Conferenza stampa Gattuso Le dichiarazioni integrali

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019). Inizio previsto alle ore 18. Clicca qui per aggiornare la. De Laurentiis chude con un saluto Vi farò sapere quando ci potremo fare una lunga chiacchierata. Per il momento Forza Napoli, ci vediamo sabato. Le parole di: Entusiasmo? Dobbiamo essere bravi noi. Da calciatore penso che è la squadra e come scende in campo, come affronta le partite. L’umore dei tifosi dipende dalla squadra. Dobbiamo essere bravi noi con le belle prestazioni per riempire lo stadio. Ottavi ? Ho altri problemi adesso, penso alle due partite che dobbiamo affrontare. Perchè ho scelto il Napoli ? Già l’ho spiegato. Sono in una grande società. La scelta mia è stata facile, ho detto subito di si. Poche discussioni sul denaro ci sono state. Aspetto fisico? Squadra simile ad Ancelotti ? Dipende se credete ai moduli. Alla fine ci sarà qualche ...

infoitsport : RILEGGI LA DIRETTA – Youth League, Napoli-Genk 0-0: si chiude l’avventura europea degli azzurrini - zazoomnews : Rileggi la diretta della Conferenza stampa di Ancelotti - #Rileggi #diretta #della #Conferenza -