Rifiuti | torna il sereno nella maggioranza Mastella | primo ‘sì’ allo strappo sull’Ato

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoVia libera dalla commissione Ambiente di palazzo Mosti alla delibera che rende il Comune di Benevento ‘autonomo’gestione del ciclo dei. Parliamo, per intenderci, dell’atto con cui l’Ente di via Annunziata si appresta ad abbandonare l’Atosannita, costituendo un proprio Sub Ambito Distrettuale. Restano un lontano ricordo, dunque, le perplessità rispetto al punto palesate da alcuni esponenti dellasoltanto lunedì scorso, quando la Commissione iniziava la discussione sulla delibera. Al momento del voto, giunto questo pomeriggio, tutte le forze di governo – compresi i rappresentati dei “Moderati” e di “Patto Civico” – hanno espresso parere favorevole, con le sole opposizioni targate Pd, M5S e Lealtà a votare contro. Per l’ok definitivo, quindi, non resta che attendere il ...

