Riaperta l’inchiesta su Graziella De Palo e Italo Toni | giornalisti scomparsi a Beirut

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)De, entrambi, vennero rapiti anel 1980 e mai più ritrovati: i due arrivarono nella capitale libanese il 22 agosto con un viaggio organizzato dall'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina) ma il 2 settembre di loro si persero le tracce. Ora sarebbe spuntato un nuovo testimone.

Notiziedi_it : È stata riaperta l’inchiesta sui due giornalisti italiani scomparsi a Beirut - rep_palermo : Palermo, riaperta l'inchiesta sul caso Naro: tre nuovi indagati per l'omicidio [aggiornamento delle 16:29] - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel tg delle 14 #TgRSicilia Tre nuovi indagati per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso in una discoteca paler… -