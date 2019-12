Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)non è più l’del Napoli, la società lo ha comunicato due ore fa, annunciando l’esonero del tecnico. ma la notiziacambiare giàmattina secondo quanto riporta, perché l’Arsenal sarebbe pronto ad ingaggiareFormalmente si tratta di un esonero, ma nel giro di poche ore sembra destinato a trasformarsi in una risoluzione consensuale mascherata. Il tecnico è infatti quasi in parola con l’Arsenal e ha già le valigie pronte per Londra, dove lo aspetta un gran ritorno in Premier. La panchina azzurra passerà invece già oggi nelle mani di Rino Gattuso, che è atteso stamattina in città e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento a Castel Volturno. Per lui è¨ pronto un contratto della durata di 18 mesi. Il primo regalo di De LaurentiisZlatan Ibrahimovic, corteggiato però anche dal ...

pisto_gol : Luigi De Siervo è persona seria e perbene. Se chi gli fa la “guerra” sono Lotito e Preziosi, so già da quale parte… - papocchio : RT @napolista: Repubblica: già domani #Ancelotti potrebbe essere il nuovo allenatore dell’#Arsenal L’esonero di Ancelotti nel giro di poch… - g_dimarzo : RT @napolista: Repubblica: già domani #Ancelotti potrebbe essere il nuovo allenatore dell’#Arsenal L’esonero di Ancelotti nel giro di poch… -