Renault - Stampa francese | il cda vuole De Meo

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il consiglio di amministrazione della, nel quadro del processo di ricerca del nuovo amministratore delegato, avrebbe espresso una netta preferenza per Luca De Meo, attuale numero uno della Seat. Lo riferiscono alcune testate francesi, ricostruendo quanto avvenuto ieri nel corso di una riunione dei consiglieri convocata per esaminare lo stato di avanzamento dell'iter di sostituzione di Thierry Bollorè, licenziato due mesi fa per i dissidi col presidente Jean-Dominique Senard. Qualcuno, come lagenza diAfp, si sbilancia perfino nellaffermare che il prossimo ad dellasarà proprio De Meo, anche perchè i rappresentanti dello Stato, maggior azionista della, hanno approvato la scelta.De Meo il candidato preferito. Il nome eccellente circola già da diverse settimane, durante le quali latransalpina ha indicato nel top manager italiano la scelta ...

