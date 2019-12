Renault | il consiglio d’amministrazione sceglie Luca De Meo come nuovo AD

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo l’alleanza Fca-Psa, che presto diverrà una vera e propria fusione, l’asse Italia-Francia su quattro ruote potrebbe arricchirsi presto di uncapitolo. Ildi amministrazione dellaha infatti espresso la sua preferenza per il prossimo amministratore delegato del gruppo, e la scelta è caduta suDe Meo, l’attuale numero uno di Seat che ha risanato e reso profittevole al punto di farle macinare record di vendita anno dopo anno. Milanese, 52 anni, De meo ha un’esperienza venticinquennale nell’auto, parla 5 lingue ed è l’esponente di maggior spicco di quella che fu la nidiata di enfant prodige portata avanti in Fca da Sergio Marchionne, prima di trasferirsi al gruppo Vw dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui l’ultimo al timone della Seat appunto. In totale, ha lavorato per quattro gruppi automobilistici:, ...

