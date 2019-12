Relazione servizi pubblici | Roma è discarica a cielo aperto

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– La pulizia e il decoro delle strade e delle aree intorno ai cassonetti e’ in netto calo. La raccolta in strada peggiora molto per i rifiuti non riciclabili, la plastica e la carta e migliora solo di poco per vetro e organico. Il voto deini su pulizia e raccolta si attesta tra i 3,4 e il 3,6. È quanto si legge nellaannuale sullo stato deilocali del 2019 presentata questa mattina in Campidoglio alla presenza del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito. “Dal punto di vista delo- si legge- dopo un 2018 caratterizzato dall’incremento della quantita’ di rifiuti prodotti e da una battuta di arresto della raccolta differenziata percentuale,nel primo semestre 2019, nonostante varie difficolta’ (prima fra tutte la perdita dell’impianto TMB Salario), registra nuovamente una ...

aristogitone1 : RT @rep_roma: Roma, la relazione sui servizi pubblici: 'Città è una discarica a cielo aperto. Bus, aumentano corse saltate' [aggiornamento… - RedattoreSocial : #Droghe. @CNCAnazionale su Relazione al Parlamento: “Servono servizi vicini alle persone”. Il Coordinamento naziona… - francabg1 : RT @rep_roma: Roma, la relazione sui servizi pubblici: 'Città è una discarica a cielo aperto. Bus, aumentano corse saltate' [aggiornamento… -