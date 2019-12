Regno Unito domani al voto per la Brexit | i sondaggi dicono Johnson

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ultime ore prima delle elezioni sullanelche decideranno la posizione del paese rispetto all’Europa. Tories in vantaggio nei. Ultimo giorno prima delsullain Gran Bretagna. Le elezioni nela dicembre sono un evento abbastanza raro e le ultime risalgono al 1923. Per, quando i … L'articoloalper la, iproviene da www.meteoweek.com.

antoguerrera : Domani si vota in Regno Unito, è il bivio decisivo per la #Brexit e quindi vi ricordo il mio… - sole24ore : Vai in #Inghilterra? Ti serve il #passaporto. Le novità di #Brexit - stewartboxd : c'è un numero sconosciuto che mi chiama dal regno unito -