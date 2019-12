Rapporto Pit Salute | il Servizio sanitario nazionale appesantito da costi | burocrazia e

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Uncon problemi rilevanti di, peso dellae accesso in una parte ancora significativa del Paese: aumentano le segnalazioni per le attese, a cui i cittadini hanno purtroppo imparato a rispondere mettendo mano alla tasca per pagare l’intramoenia o il privato, e aumentano le segnalazioni relative alla assistenza territoriale. Questo il quadro che emerge dal 22°Pitdi Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato presentato oggi a Roma, alla presenza del ministro dellaRoberto Speranza. Lo stesso fa riferimento a 21.416 segnalazioni dei cittadini alle sedi territoriali del Tribunale per i diritti del malato e ai servizi PITlocali. Per il tema dell’accesso alle prestazioni sono 3 le voci più segnalate: liste d’attesa (57,4%, era il 56% nel 2017), ticket ed esenzioni (30,8%), Intramoenia (8,6%). Per le liste ...

AboutPharmaHPS : Le segnalazioni dei cittadini nel nuovo rapporto Pit Salute - Cittadinanzatti : RT @VITAnonprofit: Il Servizio Sanitario Nazionale tra attese e promesse disattese - Cittadinanzatti : Tra qualche minuto al via la presentazione del Rapporto Pit Salute, la fotografia del SSN dal punto di vista dei ci… -