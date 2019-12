Rapporto Crea | Aiop | “Fondamentale finanziare in modo adeguato il SSN”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Quanto emerge dalSanità del ConsorzioSanità dell’Università di Roma Tor Vergata, presentato oggi alla Camera dei deputati, conferma quantodenuncia da tempo: il SSN va sostenuto, anche e soprattutto finanziariamente, perché si tratta di un elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico e sociale del nostro Paese, al quale non si può rinunciare”. Così Barbara Cittadini, Presidente Nazionale(Associazione Italiana Ospedalità Privata), commenta i dati resi noti oggi sullo stato del SSN e sull’abbandono delle cure da parte delle famiglie. Cittadini, quindi, aggiunge: “Non è ammissibile, in uno Stato moderno e civile come l’Italia, che si debba rinunciare a curarsi per problematiche finanziarie. Così come non è ammissibile avere una sanità che registra inaccettabili differenze, a volte macroscopiche, nell’erogazione delle prestazioni nei ...

jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Sanità: i medici mancano sul territorio più che in ospedale Il rapporto Crea: l’allarme è in ambulatori, studi dei medi… - Miti_Vigliero : Sanità: i medici mancano sul territorio più che in ospedale Il rapporto Crea: l’allarme è in ambulatori, studi dei… - GirolamoMaggio : RT @LaStampa: Il rapporto Crea: l’allarme è in ambulatori, studi dei medici di famiglia e strutture di riabilitazione. Negli ospedali dal 2… -