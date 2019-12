Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Razzista o non razzista? Satira o non satira? Attorno alImmigrato dicominciano a volare scintille. Quando mancano ancora venti giorni all’atteso debutto nelle sale di Tolo Tolo, di cui Immigrato è una sorta di anticipazione in musica, il dibattito sulla comicità del comico pugliese si è acceso. Adi Maurizio Porro su Rete4 sono stati l’economista Giuliano Cazzola, il giornalista Daniele Capezzone e l’attore e autore teatrale Giulio Cavalli a incrociare le sciabole su. “Suargomenti fare dell’ironia può essere anche pericoloso. Perché in questa clip la critica vera è che c’è un’offesa agli stranieri in Italia. Abbiamo 5milioni di residenti stranieri, di cui 2milioni e mezzo che lavorano e mandano avanti settori importanti del paese. Il film non l’ho visto e non lo andrò a vedere come non ho mai visto i film di. Può darsi che il ...

FQMagazineit : Quarta Repubblica, infuria la polemica sul video “Immigrato” di Checco Zalone: “Su certi argomenti fare ironia può… - EmanueleAnsel : Il Messaggero: Checco Zalone, lite furiosa a Quarta Repubblica. «Ci avete rotto i c*». - TutteLeNotizie : Quarta Repubblica, infuria la polemica sul video “Immigrato” di Checco Zalone: “Su certi… -