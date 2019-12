Principio d’incendio alla Reggia di Caserta | subito domato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Und’incendio,dai vigili del fuoco, si è registrato in un locale usato come guardaroba al piano terra delladi. “Si è trattato di undi incendio immediatamentedai Vigili del Fuoco. Non è stato necessario evacuare il museo e il palazzo – si spiega in una nota, a firma del direttore Tiziana Maffei – ringrazio il personale per la prontezza di intervento e la professionalità dimostrata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine‘.L'articolod’incendiodiMeteo Web.

CorriereQ : Reggia Caserta: principio d’incendio in locale-guardaroba - corrmezzogiorno : #Napoli Reggia Caserta, principio d’incendio in locale-guardaroba al piano terra - ObiettivoN : Principio d’incendio alla Reggia di Caserta - -