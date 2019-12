Previsioni Meteo Inverno | l’azione del Vortice Polare cambia tutto | nuove prospettive per

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– La rivalsa delstratosferico. Dopo essere stato attaccato da molte onde di pressione e temperatura, ilè riuscito a “sopravvivere” e ora è pronto a rafforzarsi di nuovo (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’evento di riscaldamento stratosferico improvviso non persisterà a sufficienza per danneggiare in modo rilevante ilstratosferico, che riguadagnerà intensità e inizierà a raffreddarsi. E più diventa freddo, più diventa forte. La temperatura nel nucleo deldovrebbe scendere oltre i -90°C, che si avvicina al valore più basso mai registrato a dicembre. La corrente a gettostratosferica si riorganizzerà e girerà per l’emisfero settentrionale con velocità del vento di oltre 300km/h, spiega un’analisi di Severe Weather Europe. Anche la corrente a ...

