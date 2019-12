Presenza di Escherichia Coli, il Ministero richiama lotto di Stracchino all’Antica (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi una nota con il provvedimento di richiamo di un lotto di Stracchino all'Antica a marchio Società Agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S. per Presenza di rischio microbiologico. Nello specifico, la merce viene considerata non conforme per Presenza di Escherichia Coli. Pertanto, si consiglia di non mettere in vendita il prodotto.

