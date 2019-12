Presentato a Roma il calendario 2020 dell’Aeronautica Militare

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), 11 dic. (askanews) –il 10 dicembre 2019, nel giorno delle celebrazioni della Madonna di Loreto, protettrice di tutti gli aviatori, ildell Aeronautica; un viaggio interattivo attraverso le bellezze del Paese, fotografate da una prospettiva privilegiata, insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed assicurare una vasta gamma di servizi alla collettività, dai trasporti sanitari di urgenza, alla ricerca e soccorso, all intervento in caso di calamità. Un percorso tra bellezze naturali, monumenti e città, un omaggio all Italia ed un modo per sottolineare lo speciale rapporto tra il territorio e tutti i Reparti dell Aeronautica, che con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono la presenza viva e attiva della Forza Armata lungo tutta la Penisola, da ...

virginiaraggi : Una finanza che rimetta al centro i cittadini e le persone. È questo l’obiettivo della Convenzione che Roma Capital… - Cittadinanzatti : RT @RedattoreSocial: Liste di attesa, costi e burocrazia: crescono le criticità del #serviziosanitario. Presentato #Roma il XXII Rapporto #… - RedattoreSocial : Liste di attesa, costi e burocrazia: crescono le criticità del #serviziosanitario. Presentato #Roma il XXII Rapport… -