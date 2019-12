Prescrizione | per me la riforma è insensata | il ‘fine processo mai’ calpesta i diritti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tic, toc, tic, toc… Il pendolo avanza inesorabile a scandire il passar del tempo, cosa che di solito porta all’accadere di un qualche evento. La conclusione di una partita di Champion’s? L’apertura delle urne in Emilia e Calabria? L’arrivo di Babbo Natale attraverso il camino? No, l’entrata in vigore di unache il Guardasigilli sta presentando come la panacea a tutte le ingiustizie, a tutte le incertezze delle pene e del diritto di cui soffre questo paese. Ma davvero? Cioè, basterà la bacchettata magica che risponde al nome di interruzione del decorso dellaper rendere l’Italia una nazione non più sanzionabile dall’Europa in campo giuridico? No, penso proprio di no. Anzi. Per cominciare, i dati. Una leggenda metropolitana trasformatasi in fake news vuole farci credere che oramai qui da noi non c’è più nessuno che viene condannato (o assolto perché alla fine ...

