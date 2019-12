Portiere emula Brignoli nel giorno di Gattuso | il gol è già virale VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiScene di ordinaria follia ad Ostend, in Belgio. Nel sesto turno della fase a gironi di Youth League i padroni di casa del Club Brugge sono riusciti a riacciuffare il Real Madrid grazie a un gol del loro, Senne Lammens. Con la squadra in svantaggio di un gol, l’estremo difensore ha provato il tutto per tutto salendo in area per aiutarla nell’assalto finale. Una scelta che si è rivelata vincente, grazie a uno stacco imperioso che ha condannato i baby blancos a dire addio alla possibilità di una vittoria. L’episodio ha ricordato – e non poco – quello del gol diche pochi giorni fa ha compiuto esattamente due anni. Ancora più curiosa, se vogliamo, la coincidenza con l’approdo disulla panchina del Napoli. Per ‘Ringhio’, all’epoca allenatore del Milan, il gol del...

