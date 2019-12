Platinette | la foto del suo cambiamento | “Mai darsi per vinti”

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), alias Mauro Coruzzi, ha postato sul suo account Instagram unache documenta il suo incredibile dimagrimento, ottenuto in questi ultimi mesi grazie a un regime alimentare severo e a tantissima forza di volontà. E ha scritto un messaggio che potrebbe valere da incoraggiamento e sprono per tutti quelli che pensano di non avere la stessa forza e determinazione alper vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi (sin #stefaniaperegods @nicolettartl ) A settembre intervistato da Vanity Fair aveva detto: “Mi prendo una pausa dalla tv per guarire. In questi anni ho avuto un rumore sordo dentro di me, un difficile male da combattere che è una patologia vera: il mangiare compulsivo. E adesso il male va estirpato“. “Devo iniziare a lavorare su di me e mettere ...

noitre32 : Platinette, la clamorosa trasformazione di Mauro Coruzzi: quanto è dimagrito, il suo corpo oggi - boia_er : RT @sarebbesusanna: @16_10asr Io l’ho già comprato. Anch’io abbastanza cangiante. Sembrerò Platinette ma era troppo figo. Mandami la foto p… - sarebbesusanna : @16_10asr Io l’ho già comprato. Anch’io abbastanza cangiante. Sembrerò Platinette ma era troppo figo. Mandami la foto poi sono curiosa... -