Platinette, incredibile trasformazione: le FOTO del dimagrimento (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il personaggio di Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, è probabilmente uno dei volti più noti della televisione italiana. Nonostante ciò, il suo lavoro è da anni concentrato principalmente nel circuito delle radio, attraverso la quale la voce del dj è divenuta familiare a milioni di spettatori; nonostante ciò, l’aspetto fisico di Coruzzi è ben noto anche a chi non ne seguisse il lavoro radiofonico. Anche per questo, ha visto un incremento notevole di contatti la FOTOgrafia postata via Instagram in mattinata; in questa, immediatamente divenuta virale, Platinette ha dato sfoggio del proprio mutamento fisico, probabilmente al termine di una dieta importante. Nella doppia FOTOgrafia postata da Platinette, direttamente dagli studi di RTL presso i quali era impegnato nel suo consueto lavoro di registrazione, ha dell’incredibile. L’immagine ha raggiunto ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Platinette incredibile