Piazza Fontana vista attraverso il ricordo dei parenti delle vittime

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laura Rio In prima serata Rai, Giovanna Mezzogiorno dà voce al dolore di chi non ha avuto giustizia Un'intera vita spesa alla ricerca della giustizia, mai arrivata. Almeno non nelle aule dei tribunali. È l'esistenza dei familiaridella strage di, di cui proprio domani ricorre il cinquantenario. E nel giorno dell'anniversario Raiuno manda in onda la docu-fiction Ioche, dopo tante inchieste, libri, programmi che hanno tentato di fare luce sulla strage, sui processi, sui servizi segreti, sui depistaggi, sulle parti deviate dello Stato, vuole invece puntare i riflettori su mogli, figli, fratelli, genitori di chi ha avuto la vita spezzata entrando in banca il 12 dicembre 1969 e non uscendone mai più. Io, presentato ieri mattina a Milano in un incontro commovente con alcuni deidi quelle 17, ripercorre più di trent'anni ...

