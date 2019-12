Piazza Fontana | Poniz Anm | “Anche ruolo magistratura si presta a lettura critica” Il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I sette processi che si sono celebrati per la strage di(12 dicembre 1969) non hanno mai portato all’accertamento della responsabilità personale di esecutori, mandanti e depistatori. Un caso giudiziario definitivamente chiuso il 30 settembre del 2013 quando il giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio D’Arcangelo, archiviò su richiesta dei pm Armando Spataro e Grazia Pradella, l’inchiesta aperta due anni su quattro nuovi spunti investigativi. Prima ancora nel 2005 la Cassazione aveva confermato l’assoluzione degli imputati finiti a processo a seguito dell’indagine scaturita negli anni ’90 dal lavoro sulle “Trame nere” dell’allora giudice istruttore Guido Salvini che di recente ha anche pubblicato il libro “La maledizione di”. Salvini oggi in una intervista a Il manifesto rispondendo all’ultima ...

repubblica : Strage di Piazza Fontana, viaggio nei sotterranei di un processo senza colpevoli - andreapurgatori : Atlantide presenta - Piazza Fontana La Strage - Mercoledì alle 21.15 - Raiofficialnews : Una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: è il #12dicembre 1969. A 50 anni da… -