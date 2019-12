Piacenza | il mistero del quadro ritrovato | i segnali parlano di Klimt

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lavinia Greci La tela, sottratta dalla galleria 22 anni fa, sarebbe stata nascosta in un'intercapedine e ritrovata da un addetto. Saranno gli esami a confermare l'autenticità del, ma isembrano positivi Era sparito 22 anni fa e ora, anche se mancano le ultime e doverose verifiche del caso, i primi esami confermano l'identità delin queste ore: si tratta del "Ritratto di signora" di Gustav, rubato nel 1997 alla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi die rinvenuto in un'intercapedine del muro esterno alla galleria. Secondo quanto riportato da La Stampa i ladri del capolavoro, del valore di 60 milioni di euro, potrebbero averlo nascosto per poi recuperarlo qualche giorno dopo, ma il clamore mediatico rivolto al caso potrebbe avere modificato i loro piani. Ilè stato ora trasferito in località segreta e protetta a disposizione ...

LaStampa : Il capolavoro da 60 milioni di euro non sarebbe mai uscito dalla galleria di Piacenza dove era stato rubato. - nocidiacagiulia : Mistero risolto da un giardiniere di Ricci Oddi - SanremoAncheNoi : RT @BlitzTVit: Rubato o nascosto? Il mistero del quadro di #Klimt. Piacenza, ritrovato dopo 22 anni il 'Ritratto di Signora' Guarda i vid… -