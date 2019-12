Persona dell’anno | perché Time ha scelto Greta Thunberg

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La rivista statunitensehacomedell'anno. Tra i finalisti c'erano anche Donald Trump, la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, e i manifestanti di Hong Kong. La giovane attivista svedese per il clima a soli 16 anni è diventata famosa in tutto il mondo per le sue battaglie ambientaliste e ha lanciato i Fridays for Future, i "venerdì per il futuro", coinvolgendo milioni di ragazzi nella lotta ai cambiamenti climatici e sperando di risvegliare sempre più coscienze e rendere la gente consapevole. La copertina del magazine recita "Il potere della gioventù".http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912112311-dell-anno-perche--ha-20191211 video 16331248.mp4Anche da Madrid, dal palco della conferenza Onu sul clima,ha ribadito l'importanza di "avviare il cambiamento adesso, noi, il ...

repubblica : #Time, è #GretaThunberg è la persona dell'anno. L'attivista è la personalità più giovane a essere scelta dalla rivi… - SkyTG24 : ??'Continuo a credere che il pericolo più grande sia la mancanza di azione'. Il discorso di #GretaThunberg alla Cop2… - HuffPostItalia : Greta è la persona dell'anno di Time -