Perché Trump sta bloccando il Wto

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Donald(foto: Drew Angerer/Getty Images) La guerra commerciale del presidente americano Donaldsi fa sempre più dura anche sul fronte del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, l’ente internazionale avrebbe più volte preso posizione contro gli Stati Uniti, per favorire invece gli altri stati membri, in tutto 164 a livello globale, in caso di controversie presentate in diverse occasioni. La posizione di Washington rischia, però, di segnare la fine dell’operato dell’organismo internazionale fondato nel 1995. Nello scontro frontale l’amministrazione del presidentestarebbe ora approfittando del potere di veto che ogni stato membro ha nel momento della votazione per l’elezione dei sette giudici che compongono la Corte d’appello del Wto. Al momento gli Stati Uniti stanno rifiutando di approvare l’elezione di quattro giudici che ...

