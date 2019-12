Passi avanti per il recupero del Teatro Comunale | a gennaio l’assegnazione dei lavori

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento potrebbe ritrovarsi un bel regalo nella calza della Befana: l’aggiudicazione deiper ildel, ormai chiuso da anni. Ad annunciarlo, con una nota stampa, è la senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De Lucia. Che scrive: “Proseguendo nell’interlocuzione istituzionale avviata nello scorso mese di agosto, il Provveditore alle Opere pubbliche della Campania, ing. Giuseppe D’Addato, mi ha comunicato che il progetto per ilfunzionale delVittorio Emmanuele di Benevento, che gode di un finanziamento di un milione di euro già in essere, dopo aver ottenuto il parere favorevole, prosegue nei tempi di massima previsti. Lo scorso 6 dicembre sono state inviate le lettere di invito a gara. I termini di partecipazione scadranno il 72020 mentre la prima seduta pubblica per ...

Corriere : Cartabia alla Consulta: 4 motivi per gioirne (e i passi avanti ancora da fare) - elisgreco : La Storia a Processo ed Elisa Greco applaudono l'elezione di Marta Cartabia, prima presidente donna della Corte Cos… - serenel14278447 : Cartabia presidente della Consulta: 4 motivi per gioirne (e i passi avanti ancora da fare) -