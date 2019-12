Paralimpiadi Tokyo 2020 | è boom per la richiesta di biglietti per la manifestazione

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Comitato organizzatore dei Giochi Paralimpici diha rivelato che sono stati richiesti 3.1 milioni diper assistere allanella prima fase di vendita: triplicate le cifre raggiunte a Londra 2012, i numeri superano di gran lunga la disponibilità, che era di 600mila e quindi i tagliandi verranno estratti a sorte. Al sito insidethegames.biz il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, ha affermato: “Sono estasiato, tutto ciò è completamente senza precedenti e dimostra l’enorme interesse che c’è per ledie del Giappone, inoltre dimostra che siamo sulla buona strada per le miglioridella storia“. Dopo i 600mila tagliandi staccati nella prima fase, la seconda si aprirà a gennaio, tra il 15 ed il 29, quando isaranno messi in palio sempre a prezzi convenienti, tra ...

abilitychannel : RT @coluicheveglia: È stato scritto che la Russia è stata bandita definitivamente dalle competizioni internazionali sportive. Tecnicamente… - PDUmorista : Doping, La Russia esclusa anche dalle Paralimpiadi di Tokyo 2020. 'Guardate che i nostri atleti non sono dopati ma di Chernobyl' #Doping - coluicheveglia : È stato scritto che la Russia è stata bandita definitivamente dalle competizioni internazionali sportive. Tecnicame… -