Pallanuoto | World League femminile 2019-2020 | tutto facile per il Setterosa | Russia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nessun problema per ilnella seconda partita per il girone preliminare delladi. Nel recupero della prima giornata, ad Ostia, le azzurre si impongono per 14-9 sullain una partita che sulla carta doveva essere molto equilibrata ed invece si è rivelata un monologo per la compagine tricolore. Può esultare dunque Paolo Zizza, al primo trionfo sulla panchina della Nazionale. Azzurre che hanno messo in chiaro le cose sin dalla prima metà di gara, guidate da una Marletta in formato super (tre reti nei primi due quarti). Eccellente anche il lavoro della retroguardia. Allungo dopo l’intervallo lungo, con un’eccellente Garibotti, poi pura gestione sul finale. Italia-14-9 Italia: Gorlero , Tabani , Garibotti 4, Avegno , Queirolo 2, Aiello 1, Picozzi , Marletta 4, Carrega , Cocchiere 2, Chiappini 1, Giustini , Banchelli . All. Zizza: ...

