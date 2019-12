Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)insegnanti di unadel Palermitano sono stateper maltrattamenti sui loro alunni. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare, AntoConsiglio, che ha stabilito una pena, sospesa, di due anni di carcere. I fatti risalgono al 2018 e sono avvenuti in un asilo di Borgetto. Erano otto ivittime di calci e schiaffi. Tra di loro anche un disabile. Un episodio simile era avvenuto a giugno in unadi Collesano, sempre in provincia di. Le indagini erano partite dalle denunce dei genitori di alcuni bimbi che avevano segnalato che i figli avevano segni di botte.erano state piazzate delle videocamere che avevano ripreso le violenze. I piccoli venivano colpiti con calci, schiaffi, venivano trascinati con la forza e costretti a stare seduti. I genitori delle vittime si sono costituiti parte ...

Italia_Notizie : Palermo, picchiavano bambini nella scuola materna: condannate cinque maestre - TonyMarri : Palermo: picchiavano bimbi, condannate 5 maestre - TutteLeNotizie : Palermo, picchiavano bambini nella scuola materna: condannate cinque maestre -