Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Possiamo dirlo senza tema di smentita: il fallimento delper l’assegnazione delha il sapore di un. La Commissione di gara, attrauna comunicazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune nella mattinata odierna, ha giudicato come ‘incompleta’ la documentazione dell’Us Acli, che delle tre iniziali concorrenti era l’unica ad essere rimasta in corsa per l’affidamento della struttura. Sul portale dell’amministrazione comunale, infatti, è apparso un documento che per l’Us Acli equivale a una mazzata: “Dall’esame della documentazione e all’esito della determinazione del punteggio dell’offerta tecnica in 19/80, la Commissione ritiene che ricorrano le condizioni per considerare l’offerta incompleta rispetto alle prescrizioni contenute nel ...

anteprima24 : ** #PalaFerrara, disastro annunciato: si va verso un nuovo bando ** -