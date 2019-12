PAGELLE Bayer Leverkusen Juventus | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I top ee iai protagonisti delvalido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ledei protagonisti deltra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. TOP: Demiral: RabiotAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

gilnar76 : Pagelle Bayer Leverkusen-#Juve Primavera: Sene inventa, Petrelli ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -