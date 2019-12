Pagelle Bayer Leverkusen Juventus | Demiral sontuoso | bene Dybala

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ultimo match dei gironi di Champions League, lagià sicura del primo posto vola in Germania per sfidare il. Partita controllata dai bianconeri. Nel primo tempo poche occasioni, palo colpito dai tedeschi con un tiro dalla distanza si Diaby!e Rugani fanno una grandissima partita, perfetti insieme. Ronaldo sta tornando ai suoi livelli e trova pure il gol nel secondo tempo. Entrambi i gol arrivano dai piedi diche appena entrato ha dato la scossa alla squadra, Higuain la chiude al 92’ con un sinistro dal limite dell’area.: i voti Buffon 7 Danilo 6.57 Rugani 7 De Sciglio 6 Cuadrado 6.5 (93’ Muratore sv) Pjanic 6 Rabiot 5.5 (84′ Matuidi sv) Bernardeschi 5 (66′6.5) Ronaldo 6.5 Higuain 6,5 All. Sarri 7

