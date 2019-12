PAGELLE Bayer Leverkusen Juventus | Demiral certezza | Ronaldo-Higuain da sogno VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. TOP:) FLOP: Rabiot ((4-4-2): Hradecky 5; L. Bender 5.5, Dragovic 5.5, S. Bender 5.5, Sinkgraven 5; Bellarabi 6 (66′ Bailey 5.5), Demirbay 6 (66′ Baumgartlinger 5.5), Aranguiz 6, Diaby 6; Havertz 6, Alario 6 (82′ Volland sv). All. Bosz 5.5.(4-2-3-1): Buffon 6; Danilo 6.5, Rugani 7,7, De Sciglio 6.5; Cuadrado 6.5 (93′ Muratore sv), Pjanic 6.5, Rabiot 5 (85′ Matuidi sv); Bernardeschi 5.5 (66′ Dybala 7);6.5,7. All. Sarri 7. Leggi su Calcionews24.com

