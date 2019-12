Pagelle Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 | voti Champions League | Dybala entra e cambia la

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si è da poco conclusa l’ultima partita del girone dellache ha vinto in trasferta 2-0 sul campo del. Un match per niente spettacolare e a tratti noioso. A deciderla i gol di Ronaldo che ha solo dovuto appoggiare in rete un fantastico pallone die di Higuain in pieno recupero. I bianconeri chiudono al meglio la prima fase di questaBuffon 6.5 – Il portiere bianconero risponde alle critiche subite dopo la papera contro il Sassuolo con una buona prestazione, ogni qual volta viene chiamato in causa si fa trovare pronto. Danilo 6.5 – Come al solito molto propositivo, in fase difensiva non è molto impegnato. Quando avanza in coppia con Cuadrado riesce sempre a creare la superiorità numerica. Rugani 6 – Partita abbastanza tranquilla per il difensore della. Non da ...

Spazio_J : - carloj72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bayer Leverkusen-Juve 0-2, le pagelle. Demiral dominante, Dybala dissemina assist - AndreaPiovano92 : Bayer 0-2 Juventus Mie pagelle:Buffon 6,5;Danilo 7;Demiral 7,5;Rugani 6,5;De Sciglio 6;Cuadrado 5;Pjanic 6;Rabiot 5… -