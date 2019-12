Padova | staccano luce e gas a una padre con 4 figli | benefattore anonimo paga le bollette

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un uomo di Conselve, in provincia di, si è visto staccare la corrente elettrica e il gas perché non avevato le. Disperato, ne ha chiesto la rateizzazione alla società che eroga il servizio, sentendosi rispondere che non sarebbe stato possibile. A saldare il suo debito è stato unconcittadino.

bolartur : RT @CesareOrtis: MA QUALCUNO CHE DICA BASTA!#ITALIA 2019:Staccano gas e luce a famiglia con 4 bambini,in arretrato con i pagamenti: il padr… - sitornaasperare : RT @CesareOrtis: MA QUALCUNO CHE DICA BASTA!#ITALIA 2019:Staccano gas e luce a famiglia con 4 bambini,in arretrato con i pagamenti: il padr… - CesareOrtis : MA QUALCUNO CHE DICA BASTA!#ITALIA 2019:Staccano gas e luce a famiglia con 4 bambini,in arretrato con i pagamenti:… -