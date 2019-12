Ossigeno sulla Terra | i livelli sono aumentati per tre volte nella storia del nostro

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Idiatmosfericorapidamente e in modo spontaneo per tredella. Tali “salti” nonstati una conseguenza di alcuna rivoluzione biologica o tettonica: lo rivela uno uno studio condotto dall’Università di Leeds e pubblicatorivista Science. Fino a circa 2,4 miliardi di anni fa, l’atmosfera terrestre non contenevae a quel punto si verifico’ il primo dei “Grande Evento Ossidativo”, seguito poi da altri due, uno circa 800 milioni di anni fa e l’altro 450 milioni di anni fa. Gli scienziati pensavano che ognuno di questi eventi avrebbe avuto bisogno di un innesco specifico, come cambiamenti biologici o nell’attivita’ tettonica. Tuttavia, nel nuovo studio i ricercatori suggeriscono che ogni evento potrebbe esser stato un risultato inevitabile dei processi ...

