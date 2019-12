Osservatorio nazionale sulla salute della donna | due bollini rosa per l’Azienda

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiRoma –Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha ricevuto, dalla Fondazione Onda (e di genere), dueper il biennio 2020-2021. Isono il riconoscimento che la Fondazione attribuisce agli ospedali attenti allafemminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Un’apposita commissione multidisciplinare ha validato iconseguiti dagli ospedali considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e, ancora, il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati esaminatigli ospedali. La presenza di specialità cliniche che trattano problematiche dipropriee patologie ...

infocamere : La “rete” come leva di sviluppo #innovazione internazionalizzazione del sistema economico? Mercoledì 18 dicembre in… - SenatoStampa : Persone con #Disabilità. Oggi, #3dicembre, Giornata internazionale #ONU per promuoverne diritti e benessere. Ratifi… - anteprima24 : ** Osservatorio nazionale sulla salute della #Donna, due bollini rosa per ... ** -