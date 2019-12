Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’didell’11è pronto a svelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per le persone della Vergine non è una giornata adatta per prendere decisioni importanti. Giochi d’amore proibiti per i nativi dell’Acquario. Nel dettaglio, leastrologiche per questa giornata di mercoledì. … L'articolo11: ledidaproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Oroscopo Branko 11 dicembre: le previsioni di oggi da Ariete a Pesci - - italiaserait : Oroscopo di Branko oggi 11 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno… - GIUSEPP99587545 : RT @EinveceNo_: Branko era per caso sotto l'effetto di stupefacenti mentre registrava l'oroscopo odierno?! -