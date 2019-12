Opportunità e rischi dietro la rivoluzione criptovalute

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Con la risoluzione del 26 maggio 2016 il Parlamento europeo ha richiamato l’attenzione delle istituzioni sullee ilegati alla diffusione delle monete virtuali e della distributed ledger technology (Dlt). Tra i benefici sono segnalati la riduzione dei costi per le transazioni e i pagamenti, in particolare, per il trasferimento transfrontaliero di fondi; più in generale, la riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale; un altro aspetto positivo è legato al potenziamento della sicurezza e della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, grazie alla struttura decentrata tipica della Dlt, che può continuare a funzionare in modo affidabile anche se alcune parti della sua rete subissero guasti o violazioni. I principalisono: * l’impiego diper riciclare denaro di provenienza ...

