Omicidio di Gorlago | «Scusa | Martina | per quello che mia mamma ha fatto alla tua»

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Entrambi hanno perso la. Quella diè stata uccisa, quella di Luca (il nome è di fantasia) è finita in carcere, accusata di quell’. Ma i due bimbi, che hanno entrambi otto anni, frequentano la stessa scuola, e capita che giochino anche insieme. Lo racconta Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti, 42 anni, uccisa acon premeditazione, secondo l’accusa, da Chiara Alessandri, due anni in più, che, mossa dgelosia, avrebbe anche dato fuoco al cadavere. Del Bello e Alessandri avevano avuto una relazione nel 2018, poi l’uomo ci aveva ripensato, deciso a recuperare il suo matrimonio. Ma l’amante non ha mai accettato il suo passo indietro. «è serena», racconta Del Bello al Corriere della Sera. «Capita che chieda di Stefania. A volte ne parla al presente, a volte al passato. Sa cos’è successo, l’ha capito. A scuola gioca con uno dei figli di Chiara ...

