Oltre la soglia ultima puntata in onda in seconda serata, Mediaset rottama un’altra fiction, stesso destino per “Il Processo” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Fiction Mediaset disastro totale, Canale 5 è ancora la rete adatta per le serie tv?Mediaset boccia per ascolti tv troppo bassi la serie tv con Gabriella Pession. Per questo, l’ultima puntata di Oltre la soglia, prevista inizialmente questa domenica alle 21.40, è stata scaraventata in seconda serata il 17 dicembre. Eppure i telespettatori che hanno ammirato la fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca sono rimasti amareggiati dalla scelta dei vertici fin troppo cruda. Stesso destino per “Il Processo”. La serie tv con Vittoria Puccini si è arenata al 10% già dalla prima puntata. Cifre inaccettabili per la rete berlusconiana che ha deciso, senza se e senza ma, di ridurre il numero di puntate in una serata. Gli episodi del 6 dicembre sono precipitati all’8%, in attesa del “gran finale” (si fa per dire) previsto il 13 dicembre. Canale 5 non è più ...

