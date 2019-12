Oltre la soglia ultima puntata in onda in seconda serata | Mediaset rottama un’altra

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Fictiondisastro totale, Canale 5 è ancora la rete adatta per le serie tv?boccia per ascolti tv troppo bassi la serie tv con Gabriella Pession. Per questo, l’dila, prevista inizialmente questa domenica alle 21.40, è stata scaraventata in secil 17 dicembre. Eppure i telespettatori che hanno ammirato la fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca sono rimasti amareggiati dalla scelta dei vertici fin troppo cruda. Stesso destino per “Il Processo”. La serie tv con Vittoria Puccini si è arenata al 10% già dalla prima. Cifre inaccettabili per la rete berlusconiana che ha deciso, senza se e senza ma, di ridurre il numero di puntate in una. Gli episodi del 6 dicembre sono precipitati all’8%, in attesa del “gran finale” (si fa per dire) previsto il 13 dicembre. Canale 5 non è più ...

